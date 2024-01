Zelenskyj pricestoval na vopred neoznámenú návštevu Litvy, Pobaltie je vraj „spoľahlivý a zásadový partner“ Ukrajiny

10.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel na vopred neohlásenú návštevu Litvy. Oznámil to na sociálnej a mikroblogovacej sieti X, kde uviedol, že odtiaľ vycestuje aj do Estónska a Lotyšska. Pobaltské štáty sú podľa neho „spoľahliví priatelia a zásadoví partneri“ Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Na programe stretnutí budú podľa Zelenského bezpečnosť, integrácia do Európskej únie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), spolupráca v oblasti elektronického boja a dronov či koordinácia európskej pomoci.„Ale v prvom rade naša vďačnosť. Za nekompromisnú podporu Ukrajine od roku 2014 a najmä teraz, počas plnohodnotnej agresie Ruska," napísal ukrajinský prezident.