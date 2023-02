Zelenskyj pýtal od Francúzov a Nemcov bojové lietadlá. Rusi nesmú vyhrať túto vojnu, tvrdí Scholz

Strely dlhého doletu

Ďalšia pomoc možno aj od EÚ

9.2.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident požiadal lídrov Francúzska a Nemecka o bojové lietadlá. Volodymyr Zelenskyj sa po prekvapivej návšteve Spojeného kráľovstva stretol v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom Obaja sľúbili, že ich krajiny budú pokračovať v pomoci Ukrajine a povedali, že Rusko nesmie vyhrať vojnu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Francúzsko a Nemecko majú podľa Zelenského potenciál priniesť významný posun vo vojne na Ukrajine, ak poskytnú Kyjevu bojové tanky, moderné stíhačky a strely dlhého doletu.Na tlačovej konferencii povedal, že diskutovali o dodávke lietadiel a varoval, že na poskytnutie zbraní je „veľmi málo času".Macron povedal, že Kyjev sa môže spoľahnúť na podporu Francúzska, ktoré je „odhodlané pomôcť Ukrajine k víťazstvu a opätovnému zavedeniu jej legitímnych práv".Scholz prízvukoval, že „pozícia je nezmenená: Rusko nesmie vyhrať túto vojnu". Či to znamená, že by ich krajiny napokon sľúbili dodanie bojových lietadiel zostáva podľa BBC zatiaľ nejasné.So žiadosťou o ďalšiu pomoc sa Zelenskyj obráti aj na ďalších lídrov Európskej únie . Vo štvrtok by mal vycestovať do Bruselu.