Zelenskyj sa chce opýtať verejnosti, ako má viesť rokovania s Ruskom

Na snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 23. mája (TASR) - Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chce opýtať verejnosti, ako by jeho krajina mala rokovať s Ruskom o vojne, ktorá prebieha na východe Ukrajiny.vyhlásil Zelenskyj na stretnutí s vojenskými dobrovoľníkmi, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré poskytol vo štvrtok jeho úrad.Prezident navrhuje referendum o tom, či má Ukrajina nastoliť s Ruskom mierové dohody, hoci jeho výsledok nebude právne záväzný, uvádza sa ďalej vo vyhlásení jeho kancelárie. Zelenského inaugurovali do funkcie hlavy štátu v pondelok.Ukrajinská armáda zvádza neďaleko ruských hraníc boje s proruskými povstalcami. Konflikt vypukol pred piatimi rokmi po zvrhnutí bývalého ukrajinského prokremeľského prezidenta Viktora Janukovyča. Vojna si odvtedy podľa odhadov OSN vyžiadala približne 13 000 mŕtvych.Rusko, ktoré reprezentuje týchto separatistických povstalcov na medzinárodne sprostredkovaných mierových rokovaniach, opakovane odmietlo tvrdenia o poskytovaní zbraní alebo aktívnych vojakov východoukrajinským regiónom.Zelenskyj tiež uviedol, že hodlá vysťahovať svoj prezidentský úrad zo súčasnej mohutnej budovy v centre Kyjeva, postavenej za sovietskej éry, dopĺňa tlačová agentúra AFP.uviedol v poradí šiesty ukrajinský prezident bez žiadnej politickej skúsenosti.Zelenskyj, niekdajší televízny komik, zaznamenal v aprílových prezidentských voľbách drvivé víťazstvo na základe sľubov, že opätovne naštartuje ukrajinský politický systém a zbaví štát vplyvu mocných oligarchov.Niektoré z jeho prvých personálnych rozhodnutí v najvyššej funkcii však vyvolali znepokojenie, že by tento politický nováčik mohol byť napriek opakovaným popretiam zaviazaný magnátovi Ihorovi Kolomojskému.Tento kontroverzný oligarcha vlastní televízny kanál, ktorý vysiela Zelenského komediálne šou. Kolomojskyj sa vrátil na Ukrajinu minulý týždeň po takmer dvoch rokoch dobrovoľného exilu vo Švajčiarsku a Izraeli.