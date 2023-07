Zelenskyj v otázke členstva v NATO vyzval na jednotnú odpoveď, Biden tvrdí, že naň Ukrajina nie je pripravená

Dôležitosť samitu

Bidenovo vyjadrenie

9.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nadchádzajúcim samitom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo Vilniuse vyzval alianciu, aby poskytla Ukrajine jednotnú odpoveď na jej úsilie o členstvo . Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Samit vo Vilniuse je veľmi dôležitý. Ak nepanuje jednota, pokiaľ ide o technické pozvanie Ukrajiny na vstup do aliancie, všetko je len otázkou politickej vôle nájsť správne znenie a pozvať Ukrajinu,“ vyjadril sa Zelenskyj v prednahratom rozhovore s ABC News, ktorý odvysielali v nedeľu.Podľa ukrajinského prezidenta by to bol „dôležitý odkaz, že sa NATO neobáva Ruska“. Kým nie je členom NATO, Ukrajina by mala dostať jasné bezpečnostné záruky.„Len za týchto podmienok by naše stretnutie malo zmysel, inak je to len iná politika,“ dodal. Na otázku, či sa na samite zúčastní, Zelenskyj nedal definitívnu odpoveď. Povedal však, že ak by sa už o tom rozhodlo, necestoval by tam pre zábavu. Joe Biden sa v rozhovore pre televíziu CNN, ktorý tiež odvysielali v nedeľu, vyjadril, že Ukrajina ešte nie je pripravená na členstvo v NATO. Predtým, ako aliancia môže začať zvažovať ukrajinské členstvo v NATO, sa tam musí skončiť vojna, povedal.