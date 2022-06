Zelenskyj verí, že zajatcov z Azovstaľu privedú Ukrajinci domov, Rusi ich zadržiavajú vyše dva a pol tisíca

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské ministerstvo obrany podľa prezidenta Volodymyra Zelenského pracuje na tom, aby priviedlo domov vojakov zajatých ruskými silami v bitke o oceliarne Azovstaľ v Mariupoli. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ako Zelenskyj povedal novinárom, len tento boj viedol k tomu, že Rusko zadržiava viac ako 2 500 ukrajinských vojnových zajatcov.„Týmto problémom sa zaoberá HUR (Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny). Vznikol za týmto účelom špeciálny spojený orgán, no väzni sú, bohužiaľ, v rukách Ruskej federácie... ktorej sa nedá veriť,“ skonštatoval s tým, že on osobne verí HUR, že vojakov privedú domov a to je podľa jeho slov jediný výsledok, ktorý je ochotný prijať.Líder samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin koncom minulého mesiaca oznámil, že vojnových zajatcov budú súdiť u nich, pričom na procesy pozvú aj zástupcov zo Západu.