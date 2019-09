Zelenskyj vyzval na ukončenie vojny s Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu na pôde OSN svetových lídrov, aby pomohli vyriešiť spor, ktorý označil za vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovala o tom agentúra DPA.V globalizovanom svete podľa Zelenskéhopovedal Zelenskyj vo svojom prejave počas rozpravy 74. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Ukrajina sa podľa prezidenta snaží dosiahnuť mier civilizovaným spôsobom.povedal.Rusko opakovane popiera priamu účasť v konflikte na východe Ukrajiny, no ruský prezident Vladimir Putin zastupuje tzv. proruských povstalcov na medzinárodných mierových rokovaniach, píše DPA.Konflikt v dvoch oblastiach na východe Ukrajiny — známych aj pod názvom Donbas — medzi povstalcami a ukrajinskou armádou vypukol začiatkom roka 2014 po tom, ako bol na Ukrajine počas prozápadného ľudového povstania zosadený prokremeľský prezident Viktor Janukovyč.Konflikt si podľa odhadov OSN vyžiadal už vyše 13.000 mŕtvych.Zelenskyj sa následne v stredu po svojom vystúpení vo Valnom zhromaždení OSN stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.