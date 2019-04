Zelenskyj vyzval Porošenka, aby nezabúdal na povinnosti hlavy štátu

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 15. apríla (TASR) - Favorit druhého kola prezidentských volieb na Ukrajine Volodymyr Zelenskyj v pondelok zverejnil na internete video, v ktorom vyzýva prezidenta Petra Porošenka, aby "prešiel k činom" a dal uväzniť vrahov protikorupčnej aktivistky Kateryny Handziukovej a oligarchov pohybujúcich sa v politike. Pripomenul mu tiež, že kvôli predvolebnej kampani "zabudol" aj na ukrajinských námorníkov zadržiavaných v Rusku od incidentu v Kerčskom prielive, informovala agentúra UNIAN.Zelenskyj Porošenka ďalej vyzval, aby sa venoval povinnostiam prezidenta krajiny.apeloval.konštatoval Zelenskyj a pripomenul, že debata kandidátov druhého kola prezidentských volieb bude 19. apríla, ale "povinnosti sú každý deň".Zelenskyj tým narážal na situáciu z nedele, keď ho Porošenko pozval na kyjevský štadión Olimpijskyj, aby tam mali pred divákmi predvolebnú debatu.Zelenskyj však na štadión v deň, ktorý navrhol Porošenko, neprišiel. Naopak - on tam úradujúceho prezidenta pozval na 19. apríla. Porošenko mu ale odkázal, že 19. apríla sa má podľa zákona konať debata v priamom prenose a v televíznom štúdiu.Zelenskyj tento formát odmieta ako pozostatok sovietskych čias a chce diskutovať pred divákmi na štadióne. Ako ústupok navrhol, aby s ním Porošenko diskutoval sediac v štúdiu, zatiaľ čo on bude na štadióne.Zelenského štáb v pondelok vo svojom komuniké k Porošenkovmu nedeľnému mítingu pred komplexom Olimpijskyj napísal, že prezidentov tím spočiatku dokonca súhlasil so spoločnou debatou na štadióne v termíne 19. apríla. Neskôr však Porošenkovi ľudia začali klásť podmienky, čo bolo pre Zelenského neprijateľné.Zelenského tím naďalej odmieta výklad zákona o voľbách, podľa ktorého sa debata kandidátov musí konať v priamom prenose v televíznom štúdiu. S touto interpretáciou zákona operuje nielen Porošenko, ale prikláňa sa k nej aj Ústredná volebná komisia.