Zelenskyj vyzval Putina na rokovania a kritizuje svet. Chce bezletovú zónu alebo bojové lietadlá

3.3.2022 - Ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina , aby sa stretli na rokovaniach o ukončení konfliktu.„Sadni si so mnou na rokovania, ale nie 30 metrov ďaleko. Nehryziem. Čoho sa bojíš?" povedal odkazujúc na Putinove nedávne rokovania so zahraničnými lídrami a ruskými predstaviteľmi, pri ktorých si držal veľký odstup.Ďalšie kolo rokovaní medzi delegáciami z Ruska a Ukrajiny podľa Zelenského nevyzerá sľubne. Zdôraznil však, že je potrebné rokovať, pretože „akékoľvek slová sú dôležitejšie ako výstrely". Zelenskyj tiež povedal, že svet je pri svojej podpore pre Ukrajinu príliš pomalý a vyzval západných lídrov, aby zaviedli nad Ukrajinou bezletovú zónu, ktorá by odoprela prístup ruským bojovým lietadlám.Spojené štáty a ďalší spojenci v NATO tento krok odmietli, pretože by priamo poštval Rusko proti ozbrojeným silám na Západe. Ak sa Západ bude zdráhať vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou, mal by podľa ukrajinského prezidenta poskytnúť Kyjevu aspoň bojové lietadlá.