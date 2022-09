Zelenskyj vyzval Rusov: Ak nechcete viac mŕtvych a zranených, tak protestujte, bráňte sa alebo sa vzdajte (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval Rusov na protesty proti čiastočnej mobilizácii, ktorú deň predtým nariadil ruský vodca Vladimir Putin Vo svojom videoodkaze Zelenskyj poukázal na to, že od začiatku vojny vo februári zomreli tisícky ruských vojakov a vyhlásil, že ak Rusi nechcú viac mŕtvych a zranených, tak by mali „protestovať, brániť sa, utiecť alebo sa vzdať do ukrajinského zajatia“, pretože to sú jediné možnosti na prežitie. Informuje o tom televízia CNN.Na margo protivojnových protestov v Rusku sa ukrajinský prezident vyjadril, že Rusi „chápu, že boli oklamaní“. Protesty sú podľa neho indikátorom nálady verejnosti v krajine. „Už ste spolupáchateľmi všetkých týchto zločinov, vrážd a mučenia Ukrajincov. Pretože ste boli ticho," vyhlásil Zelenskyj.Ako tiež skonštatoval, pre mužov v Rusku je to teraz o „voľbe medzi zomrieť alebo žiť, stať sa mrzákom alebo si zachovať zdravie. Pre ženy v Rusku je to voľba navždy stratiť svojich manželov, synov, vnúčatá, alebo sa ich stále snažiť chrániť pred smrťou, pred vojnou, pred jednou osobou“.