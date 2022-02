Zelenskyj: Zahynulo 137 Ukrajincov, som cieľom číslo jeden

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval v noci na piatok o smrti 137 Ukrajincov, ktorí zahynuli počas prvého dňa ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. Ukrajinský líder v príhovore zverejnenom na jeho oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook tiež uviedol, že je pre nepriateľa cieľom "číslo jeden". TASR správu prevzala od agentúry AFP a televízie BBC.





Ukrajinský prezident poprel tvrdenia Ruska, že útočí iba na vojenské objekty. Zelenskyj uviedol, že "nepriateľ" útočí na celom území Ukrajiny, a to aj na civilné objekty a "zabíja ľudí". "Je to podlé a nikdy im to neodpustíme," uviedol Zelenskyj, ktorého cituje agentúra UNIAN."Dnes sme stratili 137 našich hrdinov, vojakov i civilistov," uviedol Zelenskyj a ďalej spresnil, že ranenia celkovo utrpelo 316 ľudí.Zelenskyj tiež informoval o smrti všetkých pohraničníkov na Haďom ostrove, ktorým bude posmrtne udelený titul Hrdinu Ukrajinu.Ukrajinskí líder zároveň poprel tvrdenia, že opustil Kyjev."Ostávam v hlavnom meste a moja rodina tiež. Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, ma nepriateľ označil za cieľ číslo jeden a moju rodinu za cieľ číslo dva. Chcú Ukrajinu zničiť politicky, chcú zničiť hlavu štátu," vyhlásil Zelenskyj.Ten poďakoval zahraničným lídrom za podporu, zároveň však upozornil na to, že Ukrajina ostala pri bránení svojej krajiny "sama".

"Kto je pripravený bojovať spolu s nami? Nikoho takého nevidím. Kto je pripravený nám garantovať vstup do NATO? Všetci sa boja," zhodnotil ukrajinský prezident.



Podľa Zelenského je dôležité rokovať o ukončení "invázie a o zastavení paľby", pričom zdôraznil, že Ukrajina je pripravená hovoriť o bezpečnostných zárukách pre svoju krajinu a jej "neutrálnom statuse".



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.