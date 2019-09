Zelenskyj: Západ musí zachovať sankcie voči Rusku

Na archívnej snímke novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v piatok Západ pred zrušením sankcií voči Rusku. Urobil tak v čase, keď sa Francúzsko usiluje o zmierenie s Kremľom, píše agentúra AFP.Zelenskyj v piatok na 16. zasadnutí strategického fóra YES (Yalta European Strategy) v Kyjeve upozornil na to, že niektorí západní partneri Ukrajiny zvažujú zrušenie sankcií voči Rusku.uviedol Zelenskyj s odkazom na ruskú anexiu Krymu a konflikt na východnej Ukrajine.uviedol ukrajinský prezident.dodal.Ako uviedla agentúra Reuters, Zelenskyj by sa mal v septembri stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tento mesiac by sa mali zároveň konať aj mierové rokovania predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka s cieľom ukončiť konflikt na Ukrajine.Rozhovory predstaviteľov Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska o konflikte v Donbase dostali názov normandský formát, pretože ich prvá schôdzka sa konala v júni 2014 pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii.