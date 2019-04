ŽELEZNICE VARUJÚ: Pri prechádzaní priecestím netreba riskovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Na železničných priecestiach netreba zbytočne riskovať svoje ani cudzie životy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali zásady správania sa na priecestiach.povedal hovorca ŽSR Michal Lukáč.Pripomenul tiež, že vodič nesmie vchádzať na priecestie, ak to signalizuje svetelné zariadenie, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory. Rovnako je to aj v prípade, ak je vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak.V prípade, ak auto zastaví na železničnom priecestí, vodič je podľa Lukáčových slov povinný odstrániť ho z trate. Ak to z nejakých dôvodov urobiť nemôže, má povinnosť zabezpečiť, aby bol rušňovodič včas varovaný.Ignorovať by šoféri nemali ani dopravné značky a dopravné zariadenia, mali by dodržiavať rýchlosť, zastaviť napríklad na značke "Stoj, daj prednosť v jazde!" alebo na svetelný signál. Podotkol, že by mali zastať tak, aby mali dostatočný rozhľad na trať. Pripomenul aj obmedzenie rýchlosti pred priecestím a pri jeho prechádzaní.zdôraznil.V súvislosti s používaním diaľkových svetiel spomenul, že vodiči ich nesmú používať, ak by mohol byť osvetlený ďalší účastník premávky či rušňovodič, alebo ak je cesta dostatočne a súvisle osvetlená. Dodal, že pri zastavení pred priecestím sa nesmú použiť ani stretávacie svetlá, ak by mohli oslepiť vodiča idúceho v protismere.Pravidlá však platia aj pre cestujúcich. Podľa slov hovorcu nesmú vstupovať na trať a sú povinní rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch, na výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov železníc. Zdôraznil, že nesmú vystupovať a nastupovať do pohybujúceho sa vlaku.