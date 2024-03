Železniciam chýbajú zamestnanci, ale aj študenti

25.3.2024 (SITA.sk) -Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie nového maturitného odboru Rušňovodič na SOŠD v Martine zástupcom železničných dopravných podnikov. "Na našej škole končí každoročne 70 – 80 študentov v maturitných odboroch. Z nich absolútna väčšina odchádza pracovať do sektoru železničnej dopravy a elektrotechniky. V školskom roku 2024/2025 je do 1. ročníka prihlásených na experimentálny odbor rušňovodič 48 študentov, v aktuálnom školskom roku 2023/2024 je v prvom ročníku 30 študentov " upresnila Jarmila Matejčíková, riaditeľka SOŠD Martin.Iba prednedávnom však Matej Ferencei z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) na Slovensku upozornil na chýbajúcich takmer 500 zamestnancov v západoslovenskom regióne, podieľajúcich sa na riadení a zabezpečení železničnej prevádzky. Vyhliadky do budúcna navyše nevyzerajú lepšie. Podľa údajov spoločnosti TREXIMA Bratislava bude do roku 2050 v porovnaní s rokom 2024 na trhu práce o 250 000 zamestnancov menej. Podľa slov Lucie Lednárovej Dítětovej zo spoločnosti TREXIMA Bratislava "v súčasnosti až 22 % slovenských maturantov odchádza do zahraničia ďalej študovať alebo pracovať. Z nich až 70 % do ČR,” hovorí.Vzdelávanie študenta v odbore rušňovodič je tiež finančne náročné. Podľa slov Ivany Pílkovej z RailJOB, duálne vzdelávanie pomôže tieto náklady pre zamestnávateľov výrazne znižovať, čím otvára priestor na získanie novej generácie zamestnancov aj pre súkromných železničných dopravcov. "V duálnom vzdelávaní v odbore rušňovodič po získanie odbornej spôsobilosti riadiť rušeň, po maturite a splnení všetkých predpokladov sú odhadované priemerné náklady približne 6 000 € na študenta. Finančné náklady železničného dopravného podniku na študenta, ktorý je z iného odboru, príp. úplne mimo železnice sú pri 18 mesačnom kurze rušňovodiča cca 23 – 25 000 €,” vysvetľuje Ivana Pílková z RailJOB.Otvorenie nového odboru rušňovodič podľa prezidenta AROS síce nevyrieši aktuálne problémy s nedostatkom tejto profesie na železniciach, no "veríme, že môže byť prvou lastovičkou do budúcnosti a výrazne prispeje k výchove nových rušňovodičov v horizonte štyroch, piatich rokov," dodáva Ján Biznár, prezident AROS.Informačný servis