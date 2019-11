Železničná spoločnosť kvôli nedostatku rušňovodičov odrieka vlaky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. novembra (TASR) – Nedostatok rušňovodičov je dôvodom odriekania niektorých vlakov. Problém sa týka iba tratí na západnom Slovensku a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ho považuje za dočasný. Dopravca ako rýchle riešenie plánuje "zapožičanie" rušňovodičov od súkromných spoločností.uviedol pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Priblížil, že v súčasnosti rokujú so súkromnými spoločnosťami orušňovodičov, čo by malo byť rýchle riešenie situácie. Súčasne poznamenal, že ZSSK eviduje väčší záujem o povolanie rušňovodič a v tomto roku má najviac ľudí v kurzoch rušňovodič-kandidát. Kováč však zdôraznil fakt, že vyškolenie trvá nejaký čas.Na odriekanie niektorých vlakov poukázalo Občianske združenie (OZ) Lepšia doprava.podotkol predseda združenia Martin Fundárek.ZSSK podľa hovorcu eviduje, že vlak Os 2041 z Bratislavy smerom do Leopoldova bol od 30. septembra do 5. novembra odrieknutý spolu desaťkrát. Vo všetkých prípadoch to bolo z dôvodu nedostatku rušňovodičov. Ako náhradu mohli podľa Kováča cestujúci využiť napríklad regionálny expres, ktorým by do cieľa prišli neskôr o päť minút.Združenie súčasne upozornilo, že ZSSK o odriekaní vlakov neinformuje s dostatočným predstihom, pričom oznamy o odrieknutí sa objavujú vo forme tweetu niekoľko hodín vopred. "skonštatoval Kováč.