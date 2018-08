Železničná spoločnosť posilňuje na konci prázdnin vlakovú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní v závere letných prázdnin vlakovú dopravu pre zvýšený záujem ľudí. V piatok 31. augusta budú podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča vypravené štyri vlaky smerom na východ Slovenska a v nedeľu 2. septembra pôjde smerom na západ krajiny 13 vlakov.doplnil Kováč. Podrobnejšie informácie nájdu cestujúci podľa jeho slov na internetovej stránke dopravcu.Už v súčasnosti je pritom napríklad na piatok 31. augusta obsadený na 57 % rýchlik, ktorý o 8.07 h vyráža z Košíc a do Bratislavy má príchod o 13.57 h. Podobne je v tento deň na 56 % obsadený aj rýchlik s odchodom z Košíc o 12.07 h a s príchodom do hlavného mesta o 17.57.V sobotu 1. septembra je napríklad na 65 % obsadený rýchlik s odchodom z Košíc o 16.07 h a s príchodom do Bratislavy o 21.57 h a v nedeľu 2. septembra je na 57 % vypredaný IC vlak s odchodom z Košíc o 11.23 h a príchodom do hlavného mesta o 16.17 h.