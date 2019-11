Železničná spoločnosť pripravila mimoriadne vlaky pre deti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. novembra (TASR) – Približne tisíc detí z východného Slovenska sa odviezlo v utorok v ranných hodinách do hlavného mesta na podujatie Európska Integrácia V4. Spoj na trase Prešov – Bratislava-Petržalka vypravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Druhý mimoriadny vlak bude k dispozícii popoludní.Hlavným cieľom projektu Integrácia je podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča spájať a šíriť myšlienky o úcte, rešpekte a tolerancii.skonštatoval.poznamenal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.ZSSK ako partner projektu vypravila v utorok o 03.25 h z Prešova mimoriadny vlak so zastávkami v Margecanoch a Ružomberku, ktorý prišiel do železničnej stanice Bratislava-Petržalka o 09.17 h. Návrat detí späť na východ Slovenska zabezpečí druhý mimoriadny spoj s odchodom z petržalskej stanice o 13.56 h a s príchodom do metropoly Šariša o 19.30 h. Vlak bude opäť zastavovať v Ružomberku (príchod o 17.12 h) a v Margecanoch (príchod o 18.56 h). Spoj je radený z trinástich vozňov.