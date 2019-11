Železničná spoločnosť testuje bezpečnostnú službu v nočných vlakoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce zvýšiť pocit bezpečia v nočných vlakoch. Od 1. novembra preto testuje sprevádzanie štyroch nočných vlakov príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Zo štatistík odboru inšpekcie a kontroly ZSSK vyplýva, že v nočných vlakoch častejšie ako inde dochádza k obťažovaniu cestujúcich ich spolucestujúcimi, najmä pod vplyvom alkoholu. Kováč podotkol, že hoci sa vlakový personál vždy snaží situáciu riešiť, nezriedka je potrebné privolať do nasledujúcej stanice políciu, čo často spôsobuje meškanie vlaku.SBS bude počas najbližších štyroch mesiacov prítomná vo vlakoch R 614 Zemplín, R 615 Zemplín (linka Bratislava – Žilina – Humenné), R 800 Poľana a R 801 Poľana (linka Bratislava – Zvolen – Prešov) medzi Bratislavou a Košicami. Ako priblížil hovorca, už počas prvých siedmych dní od nasadenia vo vlakoch zasahovali zamestnanci SBS celkovo 13-krát. Z vlaku vyprevádzali podgurážených či agresívnych cestujúcich, prípadne takých, ktorí nemali platný cestovný doklad a neboli ochotní si ho dodatočne zakúpiť."Žiaľ, niekedy sa naši vlakvedúci ani pri tej najväčšej asertivite, tolerantnosti a odvahe nevedia postaviť agresívnemu cestujúcemu," poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Frekvencia incidentov na oboch tratiach mala navyše podľa neho do konca októbra rastúcu krivku. "Dostávali sme desiatky sťažností poštou, e-mailom aj cez sociálne siete. Napriek maximálnej ústretovosti Policajného zboru SR nie je možné volať takmer ku každému vlaku hliadku a zakaždým tak naberať meškanie. Preto sme sa rozhodli vyskúšať túto cestu," ozrejmil.Pracovníkov SBS počas prvých týždňov sprevádzajú vo vlakoch zamestnanci odboru inšpekcie a kontroly ZSSK a ich zaangažovanie sa do konfliktu podlieha prísnym pravidlám. "Určite nechceme nikoho nútiť, aby bez príčiny opustil vlak. Pravidlá však platia pre všetkých a už samotná prítomnosť ľudí, ktorí sú pripravení riešiť akýkoľvek konflikt, zmierňuje zbytočné napätie a emócie," dodal riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly Roman Kusý.O tom, či bude ZSSK pokračovať v nasadzovaní SBS do nočných vlakov, prípadne v akej forme sa spolupráca bude realizovať v budúcnosti, sa rozhodne až po vyhodnotení pilotného projektu. Celkové náklady na skúšobnú prevádzku predstavujú približne 34.000 eur. Počas štyroch mesiacov sa v štyroch nočných diaľkových vlakoch odvezie zhruba 240.000 cestujúcich a predpokladané tržby z ich prepravy sa pohybujú na úrovni presahujúcej milión eur.