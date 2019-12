Železničná spoločnosť vypravuje mimoriadne a posilové vlaky

Na snímke mimoriadne vypravený vlak zo stanice Senec prichádza do stanice Bratislava - Petržalka 5. júna 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov vypravuje celkom 29 vlakov, z toho sú štyri mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov. Zároveň posilňuje 42 vlakov kategórie IC o 58 vozňov.informuje ZSSK.Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy. ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1.672.678 cestujúcich.Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24.144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to značí meškanie do 5 minút vrátane) až 22.589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.