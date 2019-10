Železničné múzeum v Bratislave slávnostne ukončí sezónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 3. október (TASR) – V sobotu 5. októbra sa budú môcť vlakoví nadšenci zúčastniť slávnostného ukončenia sezóny v Železničnom múzeu v Bratislave. TASR o tom informovala Lucia Lizáková z odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky.uviedol riaditeľ Železničného múzea Bratislava Michal Tunega.Pri príležitosti konca sezóny si múzeum pre návštevníkov pripravilo mimoriadny program. Najväčším lákadlom má byť jazda parného vlaku ťahaného parným rušňom Mazutka. Pre menších návštevníkov je pripravená jazda na drezinkách a na stanovišti parného rušňa. Záujemcovia sa budú môcť zúčastniť prehliadky múzea so sprievodcom alebo prezentácie modulového koľajiska. Súčasťou podujatia bude aj výstava historickej železničnej techniky a historických koľajových vozidiel.Zavítať do areálu múzea v starom rušňovom depe Bratislava východ bude možné od 11.00 h. Do múzea sa z centra Bratislavy bude dať dopraviť aj historickým vlakom ťahaným motorovým vozňom, ktorý bude vychádzať z hlavnej stanice okolo tretej a piatej poobede.