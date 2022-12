Železniční policajti zachránili muža, ktorý chcel spáchať samovraždu. Vo vlaku bol aj so svojimi dvoma deťmi

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Železniční policajti zachránili muža, ktorý si chcel siahnuť na život. Vo vlaku z Hlavnej železničnej stanice v Bratislave do Senca cestoval spolu so svojimi dvoma maloletými deťmi. Zámer spáchať samovraždu mal vyjadriť na sociálnej sieti.Na linke 158 informoval políciu o mužovom zámere iný občan. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff Policajti sa po prijatí oznámenia v popoludňajších hodinách presunuli na nástupište a následne do vlaku, v ktorom sa muž s deťmi nachádzal.Nadviazali s ním komunikáciu a vzhľadom na jeho stav bola privolaná aj rýchla zdravotná pomoc. Tá muža previezla do jedenej z bratislavských nemocníc. Deti si na stanici prevzala ich matka.„V súvislosti s uvedeným prípadom by sme chceli vyzdvihnúť pohotovú reakciu občana, ktorý nám tento poznatok oznámil na bezplatnom čísle polície 158, a tým napomohol zabrániť pravdepodobne tomu najhoršiemu," uviedla polícia v tlačovej správe.