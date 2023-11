Železnú oponu dokázala zbúrať spoločná túžba po slobode pre každého jednotlivca a spoločnosť, tvrdí prezidentka Čaputová (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.11.2023 (SITA.sk) - Nezabudnime na obete neslobody a uchovajme ich vo svojej historickej pamäti. Na sociálnej sieti na to vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová , pri príležitosti 34. výročia Nežnej revolúcie. Hlava štátu zdôraznila, že je to o to dôležitejšie, že v súčasnosti mnoho ľudí neradí slobodu medzi najdôležitejšie hodnoty.„To, čo dokázalo pred 34-rokmi zbúrať železnú oponu, bola práve naša spoločná túžba po slobode pre každého jednotlivca, pre celú spoločnosť. Po slobode nesebeckej a univerzálnej. Pretože nik sa nemôže cítiť slobodne, ak politický režim alebo vláda obmedzujú práva a slobody iných," zdôraznila Čaputová a doplnila, že v novembri 1989 ľudia nestáli na námestiach každý za seba, ale za všetkých.Podľa nej tak vnímajú odkaz revolúcie tí, ktorí ju zažili. Vyjadrila tiež nádej, že daný odkaz dokážeme odovzdať i ďalším generáciám. Na Devíne, kde si hlava štátu uctila pamiatku obetí režimu položením vencov k pamätníku, sa podľa Čaputovej „nožnice dejín zahryzli do ostnatého drôtu, ktorý nás desaťročia obkolesoval a ktorý bol symbolom rozdelenej Európy" a dodala, že sme sa prvýkrát nadýchli slobody a ešte väčšmi si uvedomili, že sme dovtedy žili vo väzení.„Toto miesto, ktoré sa nerozlučne spája s našou históriou, sa stalo aj miestom tragédií, keď sa ľudia z bývalého Československa, ale aj z iných štátov pokúšali dostať na Západ. Krutosť, s akou ich zastavovali vtedajší strážcovia hraníc, zosobňovala neslobodu a neľudskosť komunistického systému," uviedla prezidentka. Doplnila, že desiatky ľudí pri pokuse o útek prišli o život a na slovenskej strane železnej opony boli zadržané tisícky ľudí.