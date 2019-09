Zeman by zastavil trestné stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 19. septembra (TASR) - Českému premiérovi Andrejovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca (prokurátor) rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident Miloš Zeman by ho zasa zastavil. Zeman to uviedol vo štvrtok v televízii Barrandov, informujú spravodajský server Novinky.cz a televízia ČT24.Zeman povedal, že ak to bude nutné, využije svoje ústavné právo tzv. abolície, teda nariadenia, aby sa v trestnom konaní nepokračovalo. Podľa vlastných slov však dúfa, že to nebude potrebné.Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe minulý týždeň oznámilo, že v kauze podozrenia z dotačného podvodu spojeného s farmou Čapí hnízdo zastavilo stíhanie všetkých osôb vrátane premiéra Babiša, ktorý vinu v kauze dlhodobo odmieta.Najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman má teraz tri mesiace na to, aby rozhodnutie o zastavení stíhania posúdil. Ak dospeje k záveru, že toto rozhodnutie nebolo v súlade so zákonom, môže ho zrušiť a stíhanie obnoviť."Teraz by som to už považoval za politické, pretože štátni zástupcovia odviedli dobrú prácu," povedal vo štvrtok prezident Zeman.Na udelenie abolície je potrebná kontrasignácia premiéra alebo ním povereného člena vlády. Babiš by tak spolupodpisoval abolíciu sám sebe, pripomínajú Novinky.cz.