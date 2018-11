Zeman: Istanbulský dohovor nie je škodlivý

Na archívnej snímke Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman pokladá Istanbulský dohovor za dokument, ktorý Česko síce nepotrebuje, ale jeho ratifikácia mu nijako neublíži. Povedal to vo štvrtok vo vysielaní televíznej stanice TV Barrandov, kde však zároveň zaujal odmietavý postoj k migračnému paktu OSN. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.uviedol Zeman. Pripomenul, že dohovor má chrániť ženy pred nútenými sobášmi, nútenými sterilizáciami a ženskou obriezkou, čo sú javy, ktoré sa v Česku podľa prezidenta nevyskytujú.Dokument však v skutočnosti obsahuje aj zásady boja proti rodovo podmienenému násiliu, teda násiliu uskutočňovanému z dôvodu, že obeť je žena alebo muž. Do tejto kategórie patrí tiež domáce násilie, ktoré v českých policajných štatistikách figuruje, upozornil portál Novinky.cz.vyhlásil Zeman. Doplnil, že dohovor pokladá skôr za nástroj morálneho nátlaku na krajiny, kde sa brutálne praktiky namierené proti ženám uplatňujú. Ženská obriezka sa podľa jeho slov spája predovšetkým s moslimskými krajinami, hoci tento zvyk má korene v Afrike v období dávno pred vznikom islamu a uplatňuje sa aj v tamojších kresťanských spoločenstvách.V Česku spôsobil pred časom rozruch katolícky kňaz Petr Piťha, ktorý v kázni v pražskej katedrále svätého Víta tvrdil, že Istanbulský dohovor vyústi do prijatia opatrení proti tradičnej rodine, homosexuáli budú označení za nadradenú triedu, rodičom budú odoberať deti a ľudí s odlišným názorom budú posielať doZeman teda k Istanbulskému dohovoru zaujal zmierlivý postoj, ale odmieta prijatie migračného paktu OSN, proti ktorému sa vyjadrili aj USA, Maďarsko alebo Rakúsko. Podľa prezidenta tento dokument nerozlišuje legálnu a nelegálnu migráciu.Istanbulský dohovor je medzinárodný dokument zameraný na boj proti všetkým druhom násilia voči ženám. Zameriava sa na prevenciu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov násilia, ktoré je rodovo podmienené. Mrzačenie ženských genitálií, vynútený sobáš, stalking, vynútený potrat či vynútená sterilizácia sú podľa dohovoru trestnými činmi. Signatárske štáty majú tieto trestné činy zahrnúť do svojich trestných zákonníkov, pripomenul portál Novinky.cz.Česko ani Slovensko dosiaľ Istanbulský dohovor neratifikovali.