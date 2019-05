Zeman Kiskovi počas rozlúčkovej návštevy: Budeš mi chýbať, Andrej

Na archívnej snímke Miloš Zeman a Andrej Kiska. Foto: TASR Milan Kapusta Na archívnej snímke Miloš Zeman a Andrej Kiska. Foto: TASR Milan Kapusta

Lány 30. mája (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska absolvoval vo štvrtok na zámku v stredočeských Lánoch schôdzku s prezidentom ČR Milošom Zemanom. Do Lánov Kiska pricestoval v rámci rozlúčkovej návštevy Česka pred koncom svojho mandátu, informoval spravodajský server Novinky.cz."Budeš mi chýbať, Andrej," rozlúčil sa Zeman s Kiskom. Zdôraznil pritom, že aj napriek občasným názorovým rozdielom si s dosluhujúcim slovenským prezidentom dôverovali a nevystupovali proti sebe.Kiska po stretnutí ocenil vzájomné vzťahy oboch krajín a pripomenul, že Miloš Zeman sa už čoskoro bude môcť zoznámiť s jeho nástupkyňou Zuzanou Čaputovou, ktorá sa stane prezidentkou SR oficiálne 15. júna. Jej prvá zahraničná cesta, ktorá sa uskutoční už 20. júna, totiž povedie do ČR.Zeman a Kiska počas schôdzky v Lánoch spoločne podporili snahy neúspešného kandidáta na prezidenta SR Maroša Šefčoviča o uplatnenie sa v niektorej z vrcholných funkcií v rámci nových štruktúr EÚ, uviedla televízia ČT24.Kiska a Zeman absolvovali dopoludnia v Lánoch, tradičnom sídle českých, respektíve československých prezidentov, súkromné stretnutie a tlačovú konferenciu. Popoludní ich čaká prehliadka lánskej zvernice, ktorú začnú pri pamätnom kameni prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.Kiska dodržal tradíciu, podľa ktorej prvá aj posledná zahraničná cesta prezidentov ČR a SR mieri do druhej z nástupníckych krajín bývalého Československa.Slovenský prezident už v apríli a máji absolvoval rozlúčkové cesty do Poľska a Maďarska.