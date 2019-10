Zeman napísal Číňanom list: Spolupracujme a neodchádzajte zo Slavie

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman počúva prejav na plenárnom zasadnutí na tému Aktuálne výzvy Európe na dvojdňovom summite prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) 11. októbra 2018 na Štrbskom Plese. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha 17. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman napísal v stredu list čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a požiadal ho, aby pokračovali pragmatické projekty česko-čínskej spolupráce. Zeman zároveň skritizoval pražských politikov, pre ktorých konanie nemá žiadne pochopenie. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček, ktorého citoval portál Novinky.cz.Praha chcela z partnerskej zmluvy s Pekingom vypustiť formuláciu o uznaní politiky, pretože ju v takomto dokumente pokladá za nadbytočnú. Keď čínska strana nereagovala, Praha oznámila, že zmluvu zruší. Ešte skôr ako ona to však urobil Peking.Prezident v liste loboval napríklad zaZeman v liste tiež pripomenul, že začiatkom decembra by sa malo konať čínske investičné fórum.Hovorca Ovčáček uviedol, žeCITIC Group je čínska štátna investičná firma.O údajnej pripravovanej čínskej odvete za vypovedanie zmluvy Prahou hovoril Zeman už minulý týždeň - odvetou malo byť obmedzenie leteckých liniek s Čínou a zastavenie financovanie futbalovej Slavie. Tá to však nepotvrdila.Zeman vo štvrtok nastúpil do nemocnice, kde má absolvovať rekondičný pobyt, informoval portál Novinky.cz.