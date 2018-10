Zeman odmietol úvahy o stiahnutí českých vojakov z Afganistanu

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha 26. októbra (TASR) - Prezident ČR Miloš Zeman odmietol vo štvrtok akékoľvek úvahy o tom, že by sa českí vojaci mohli začať sťahovať z Afganistanu. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.povedal Zeman v televízii Barrandov v pravidelnom programe Týždeň s prezidentom.Podľa jeho názoru bude misia úspešná, ak sa podarí docieliť postupnú demokratizáciu Afganistanu.vyhlásil Zeman v narážke na odchod amerických vojakov z Vietnamu v čase studenej vojny.V tejto súvislosti pripomenul svoju dlhoročnú zásadu, že s teroristami sa nevyjednáva, ale bojuje.domnieva sa prezident ČR.S návrhom, aby sa českí vojaci začali po dohode so spojencami z Afganistanu postupne sťahovať, prišiel tento týždeň bývalý sociálnodemokratický šéf diplomacie ČR Lubomír Zaorálek.Uviedol to potom, ako pri pondelkovom útoku v Afganistane zahynul ďalší český vojak Tomáš Procházka. Jeho telesné pozostatky letecky priviezli do vlasti v noci zo stredy na štvrtok.Proti účasti Čechov na misii v Afganistane dlhodobo vystupujú komunisti a pravicoví populisti Tomia Okamuru.Od Zaorálkovho návrhu sa dištancoval aj nový český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Pokračovanie misie podporuje i premiér Andrej Babiš.Českí vojaci pôsobiaci v Afganistane sa stali od augusta terčom už troch útokov. Pri augustovom útoku atentátnika zahynuli traja Česi, zatiaľ čo minulý týždeň bolo zranených päť českých vojakov. Tomáša Procházku zabil v pondelok afganský vojak, ktorý spustil paľbu na vozidlo s príslušníkmi českej armády.