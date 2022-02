Zeman skritizoval Fialovu vládu pre zrušenie povinného očkovania proti koronavírusu

Povinné očkovanie

koronavírusu

Novela pandemického zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman nesúhlasí so zrušením povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 . Ako referuje web TV Nova, 77-ročná hlava štátu to považuje za chybu.„Pozrite sa, nielen Rakúsko, ale teraz aj Nemecko a Belgicko uvažujú o zavedení povinného očkovania. A ja si myslím, že časom sa pridajú aj ďalšie krajiny,“ povedal Zeman vo vysielaní CNN Prima News.Podľa Zemana by povinné očkovanie mohlo zabrániť pred ďalšími mutáciami. Prezradil, že zrušenie povinného očkovania sa snažil vyhovoriť premiérovi Petrovi Fialovi „On počúva pána ministra Váleka, čo je pochopiteľné, keďže je to jeho epidemiológ. Ja to o sebe povedať nemôžem, ale mojím poradcom je Roman Prymula, a ten epidemiológ je,“ dodal Zeman.Na adresu súčasného ministra zdravotníctva Váleka poznamenal, že sa rád počúva a robí mu dobre, keď môže vystupovať v televízii.Zároveň potvrdil, že podpíše novelu pandemického zákona, podľa ktorého môže česká vláda vyhlasovať opatrenia. Základné časti tohto zákona mali platnosť iba do konca februára.