Zeman: V Afganistane sa bojuje aj za Prahu

Archívna snímka, Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 29. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa v stredu na Pražskom hrade stretol s veľvyslancami ČR. Pri tejto príležitosti vyjadril podporu pôsobeniu českých vojakov v rámci misie NATO v Afganistane, informoval server Novinky.cz.Zeman vyjadril presvedčenie, že ak západné krajiny odídu z Afganistanu, ovládne ho Taliban a vznikne nový Islamský štát. To by podľa neho nebolo dobré ani pre Českú republiku.vyhlásil Zeman, ktorý zároveň vyjadril podporu členstvu svojej krajiny v Severoatlantickej aliancii.Prezident vo svojom prejave ubezpečil ambasádorov, že medzi zahraničnou politikou vlády ČR a Pražského hradu neexistujú zásadné rozdiely.Premiéra Andreja Babiša ocenil za aktívne vystupovanie v rámci Európskej únie.domnieva sa český prezident.Zeman tiež zopakoval svoj dlhodobý nesúhlas so sankciami EÚ voči Rusku, ktoré sú podľa neho nevýhodné pre obe strany.Na stretnutí s veľvyslancami, ktoré sa koná každý rok, sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a vnútra a šéf koaličnej ČSSD Jan Hamáček.