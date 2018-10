Zeman v tom má jasno: Tento tréner by mohol nahradiť J. Kozáka

Marián Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Marián Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 16. októbra (TASR) - V štyroch doterajších vzájomných zápasoch futbalistov SR a Švédska je jediný hráč, ktorý dokázal streliť výberu Tre kronor gól. Na konte má dokonca dva, keďže jeden si dal i do vlastnej siete. Bývalý reprezentačný stopér Marián Zeman si pred utorňajším prípravným duelom v Štokholme (20.45 h., Friends Arena) zaspomínal na súboj z roku 1996 a vyjadril sa aj k aktuálnej situácii po nečakanom odchode hlavného trénera Jána Kozáka.Zeman v najcennejšom drese odohral 27 duelov, v ktorých strelil dva góly. Ten prvý v máji 1996 v Helsingborgu v príprave, v prvom vzájomnom súboji s Vikingami v ére samostatnosti. Bývalý hráč Slovana Bratislava odpovedal na gól Martina Dahlina v druhom polčase na 1:1, no tím trénera Jozefa Jankecha vlastným gólom Zemana v záverečnej päťminútovke napokon prehral 1:2. "Ak si dobre spomínam bol to vyrovnávajúci gól na 1:1 po rohu či priamom kope. Bolo to dosť ťažkou hlavičkou na jediné miesto, kde to asi bolo možné, tam to padlo takým oblúčikom na zadnú žrď. Bol to úžasný pocit, aj keď to bol priateľský zápas. Ale v reprezentácii som tých gólov veľa nedal," zaspomínal pri otázke TASR na gólový moment. A už s úsmevom hneď aj na ten nešťastný vlastný gól: "Už som pred chvíľkou aj hľadal môjho asistenta na ten gól Roba Tomascheka. Obaja sme tú loptu mohli vykopnúť do bezpečia, už bolo jasné, že to zvládneme, ale Robo ju chcel odkopnúť viac do ihriska ako možno do autu. A nešťastne trafil mňa, odrazila sa do brány a trochu nešťastne sme prehrali."Slovensko sa so Švédskom stretlo aj v kvalifikácii o postup na MS 2002 a v októbri 2000 sa zrodila na Tehelnom poli remíza 0:0. V odvete v Štokholme strelecky žiaril Marcus Allbäck, brankára Miroslava Königa prekonal dvakrát a zariadil víťazstvo domácich 2:0. Posledný vzájomný duel videla Žilina. V príprave slovenské mužstvo vedené trénerskou dvojicou Stanislav Griga – Michal Hipp nedokázalo prekonať obranu súpera a zrodila sa opäť bezgólová remíza 0:0. Ligové výbery oboch krajín sa stretli aj vo februári 2017 na prípravnom kempe v SAE, v Abú Zabí Slováci utrpeli debakel 0:6.Tím aktuálneho štvrťfinalistu MS sa dlhé roky vyznačuje kompaktnosťou, silou a skvelo organizáciou hry. Podľa Zemana recept na prekonanie ich obrany nie je ľahké nájsť. "Švédom nedáva nikto veľa gólov. Sú mužstvom bez nejakých brutálnych hviezd, ak by sme mali vypočítavať hráčov z prvej svetovej desiatky. Ale majú veľmi kompaktné mužstvo, plus roky dokazujú, že im sa góly strieľajú ťažko. Hrajú skoro stále rovnakým štýlom 4-4-2, neviem, či je ešte niekto taký, že stabilne hráva na dvoch útočníkov. Je im veľmi ťažké dať gól, a ešte keď sú doma. Budeme musieť byť odvážni smerom dopredu, uvidíme, v akej zostave nastúpime. Ak tam bude viac nováčikov, tí musia ukázať, že majú odvahu a chuť ísť aj smerom dopredu. Myslím, že my dlhodobejšie vieme hrať smerom dopredu, nemáme s tým vážnejší problém, len sa musíme uvoľniť a chytiť drajf," uviedol 44-ročný Zeman.Bývalý hráč Istanbulsporu, Vitesse Arnhem, Grasshoppersu Zürich, PAOK Solún či Beira-Mar si nemyslí, že by sa aktuálna atmosféra v národnom tíme po odchode Kozáka mala negatívne prejaviť na výkone hráčov: "Nemyslím si, že by to tu chalani nejako zle znášali. Taký je futbalový život. Aj sami hráči poznajú zmeny na vlastnej koži, keď prestupujú do nových klubov. Kritika tu bude vždy, ale z tohto pohľadu si nemyslím, že by mali byť hráči v nejakom šoku. Ak s trénerom vychádzali dobre, absolútne ho pochopia, život ide ďalej. Možno, že zápas so Švédskom bude špecifický v tom, že je priateľský a nie je tu úplne nový kouč. Myslím, že šancu dostane dosť hráčov, ktorí tak veľa nehrávajú a šancí nemali až tak veľa. Oni aj v takýchto zápasoch musia ísť na 100 percent."V novembri v zostávajúcich dueloch Ligy národov proti Ukrajine doma a v Česku už má podľa vyjadrenia vedenia SFZ viesť Slovákov nový kouč. "Možno nový tréner dá na to nový pohľad. Bude treba zapracovať nových hráčov, lebo máme hráčov, ktorí budú pomaličky končiť v reprezentácii. Ku trénerovi Kozákovi by som bol veľmi pozitívny, že to dokázal takto spraviť. Treba mu poďakovať za robotu, ktorú pre slovenský futbal spravil," vyjadril sa Zeman, ktorý sa dotkol aj témy možných nástupcov 64-ročného Kozáka. V tejto súvislosti sa skloňujú najmä mená tria Pavel Vrba (Viktoria Plzeň), Pavel Hapal (momentálne bez angažmánu) a Adrián Guľa (SR 21). "Spomína sa hocikto, spomínal sa aj Vrba. Každý bude mať svoje pozitíva aj negatíva. Z týchto troch, čo boli spomenutí, trénera Vrbu by sme si asi vedeli najlepšie predstaviť na poste. Boli tu takéto snahy už skôr, možno by bol ideálny kandidát, ale pochybujem, že by v Plzni skončil. K ďalším dvom by som sa nechcel veľmi vyjadrovať, obaja však odviedli a odvádzajú skvelú robotu s mladými hráčmi a reprezentáciu čaká generačná výmena. Ale na to je tam výkonný výbor, aby si sadli a povedali si, akou cestou pôjdu."