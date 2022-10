Zemanová reaguje na Pellegriniho vyhlásenie o rokovaní k predčasným voľbám, nevidí dôvod na spájanie opozície

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nevidím dôvod, prečo by sa opozícia mala spájať, spája sa koalícia. Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová to povedala novinárom po vyhlásení predsedu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho , ktorý chce zvolať rokovanie o predčasných voľbách.„Takéto niečo my iniciovať nebudeme. Keď dostaneme pozvánku, tak sa poradíme a dohodneme sa na klube," tvrdí Zemanová. Ďalej dodala, že strana SaS žiadne rokovania nevylučuje. „Keď nás niekto pozve, pozrieme si, aká je téma a z akého dôvodu nás pozývajú. Potom sa rozhodneme," uzavrela.