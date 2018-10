Zemanová vyzýva Érseka, aby zverejnil meno manažéra staviteľa D4 a R7

Na archívnej snímke Anna Zemanová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Zodpovednosť za súčasnú situáciu a environmentálne riziká pri výstavbe nultého obchvatu Bratislavy by mal prevziať ten, koho staviteľ diaľnice poveril úlohou manažéra pre životné prostredie. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová, ktorá zároveň vyzýva ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby zverejnil zo zmluvy so staviteľom diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 meno tohto manažéra.Apel prichádza v súvislosti s pondelkovým (15. 10.) zásahom polície týkajúcim sa nelegálneho nakladania s odpadom. Zemanová pripomenula podozrenia, ktoré sa týkajú nezákonnej ťažby štrku na Žitnom ostrove a ohrozenia zdroja pitnej vody v tejto lokalite.upozornila Zemanová.zdôraznila.Polícia v pondelok (15. 10.) zasahovala na viacerých miestach v Bratislavskom kraji v súvislosti s vyšetrovaním envirokriminality. Zásah má súvisieť s podozreniami na používanie nebezpečného stavebného odpadu pri výstavbe D4 a R7. Polícia v júli začala v tejto veci trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.Konzorcium, ktoré obchvat stavia, v minulosti deklarovalo, že materiál používaný na stavbu disponuje platnými certifikátmi kvality a že prechádza prísnymi kritériami posúdenia vhodnosti jeho použitia na výstavbu vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.Podnety, ktoré upozorňujú na používanie nebezpečného stavebného materiálu pri výstavbe D4 a R7, sa týkajú údajného vývozu kontaminovanej zeminy z bratislavských Nív na úsek stavby v okolí Podunajských Biskupíc a Ivanky pri Dunaji. Podozrenie je aj na používanie nebezpečného stavebného materiálu a stavebného odpadu pri výstavbe obchvatu v okolí Jarovského ramena.