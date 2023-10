Zemetrasenie na východe poškodilo aj kostoly, Telgárt rieši po požiari núdzové ubytovanie

Podpora aj pomoc štátu

Epicentrum zemetrasenia

Núdzové ubytovanie

14.10.2023 (SITA.sk) - Pondelkové zemetrasenie na východe Slovenska poškodilo aj viaceré historické budovy, ktorým hrozí zbúranie. Takýto scenár je reálny napríklad v prípade kostola v Jankovciach, ktorého záchrana je otázna, keďže má narušenú statiku.Rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Jankovciach bol postavený ako klasicistický v rokoch 1769-1770. Obce Ďapalovce, Košarovce, Jankovce a Nižná Sitnica, ktoré zasiahlo zemetrasenie najintenzívnejšie, navštívil v piatok štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič a vedúci úradu vlády Michal Luciak Stretli sa so zástupcami samospráv, ktorí ich informovali o rozsahu škôd a aktuálnych potrebách pri zvládaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v Prešovskom kraji.Rezort vnútra predstaviteľov obcí ubezpečil, že zemetrasením postihnutý región bude naďalej dostávať plnú podporu, pomoc a súčinnosť zo strany štátu.V obci Ďapalovce, ktorá bola epicentrom zemetrasenia, hovorili o vzniknutých škodách a rozsahu vykonaných záchranných prác.V Košarovciach poškodilo budovu základnej školy s materskou školou a nie je možné ju využívať. V obci Nižná Sitnica je poškodený kostol aj budova obecného úradu.Hasiči boli vyslaní aj v piatok do viacerých obcí na východe, ako sú Sopkovce, Baškovce, Vyšná Sitnica, Pakostov, Rohožník, Ohradzany, Hrubov, Lukačovce a Košarovce. Doposiaľ bolo v súvislosti s odstraňovaním následkov zemetrasenia nasadených 111 hasičov so 41 kusmi techniky.Delegácia z rezortu vnútra a úradu vlády navštívila aj obec Telgárt, ktorá po nedávnom požiari rómskej osady aktuálne rieši núdzové ubytovanie pre miestnych občanov.Štátny tajomník Královič diskutoval s poslancami mestského zastupiteľstva o možnostiach pomoci zo strany rezortu. Ubezpečil ich, že výdavky súvisiace so zabezpečením núdzového ubytovania a zásobovania budú obci refundované zo štátneho rozpočtu cez ministerstvo vnútra.Ako uviedol, obci poskytli okamžite po udalosti dva stany, po dvoch ďalších stanoch poskytli Okresný úrad Brezno a Okresný úrad Banská Bystrica.Na núdzové ubytovanie dodal Banskobystrický samosprávny kraj 32 skladacích postelí a 21 samostatných matracov, dopravu zabezpečil rezort vnútra. „Naša sekcia krízového riadenia poskytla 25 postelí a 75 spacích vakov,“ doplnil Královič.