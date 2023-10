Zemetrasenie na východe Slovenska bolo najsilnejšie od roku 1930, tvrdia vedci

Detailná analýza seizmických záznamov

Dotazníky a dokumentácia škôd

11.10.2023 (SITA.sk) - Slovensko v pondelok zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie od roku 1930. Podľa riaditeľa Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) Jána Madarása sa pondelňajšie zemetrasenie na východe Slovenska zaradilo medzi 15 až 20 najväčších zemetrasení na našom území od roku 1443, a v rámci východného Slovenska ide o najsilnejšie zemetrasenie od roku 1914.Epicentrom zemetrasenia bol kataster obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Od centra obce bolo vzdialené 1,3 kilometra a od okresných miest Vranov nad Topľou a Humenné bolo vzdialené 22 kilometrov, respektíve 19,5 kilometra.„Prvé odhady hĺbky hypocentra, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od štyroch do 18 kilometrov, treba považovať za predbežné. Spresniť ju môže len detailná analýza seizmických záznamov, najmä z blízkych seizmických staníc,“ uviedol Madarás.Podľa vedeckého kolektívu z ústavu dosiahlo zemetrasenie po manuálnom spresnení lokálne magnitúdu 4,9. Obyvatelia zasiahnutých obcí hlásia viaceré materiálne škody na budovách, a to aj veľkého rozsahu s narušením statiky či deštrukciou nosných stien objektov.Obyvatelia obcí majú taktiež možnosť vyplniť makroseizmický dotazník, ktorý je dostupný na stránke www.seismology.sk . Podľa informácií SAV bolo do stredajších ranných hodín doručených a spracovaných 1 842 hlásení zo 449 lokalít. Hlásenia pochádzali najmä z východného Slovenska, ale aj stredného či ojedinele západného Slovenska.„Dotazníky a dokumentácia škôd sú nevyhnutným podkladom pri určení stupňov makroseizmickej intenzity podľa Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98, ktorá bude slúžiť aj poisťovniam pri posúdení škodových udalostí v oblastiach nad šesť stupňov makroseizmickej intenzity. Pri veľkosti zemetrasenia možno očakávať, že makroseizmické účinky dosiahnu na niektorých zastavaných miestach až siedmy stupeň z 12-stupňovej Európskej makroseizmickej stupnice,“ informoval Madarás.Aktuálne na zasiahnutých miestach zasahujú tri tímy odborníkov z ústavu, ktorí zbierajú a analyzujú údaje z dočasne umiestnených seizmometrov.