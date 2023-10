Zemetrasenie na východe Slovenska. Otrasy bolo cítiť vo viacerých mestách (video+foto)

aktualizované 10. októbra 8:12



10.10.2023 (SITA.sk) -Na východe Slovenska pondelok večer zaznamenali zemetrasenie. Podľa oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied , ktoré manuálne interpretovalo prvotné automatické dáta, lokálne magnitúdo 4,9, hĺbku 17,8 kilometra a epicentrum v obci Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou). Uviedlo to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti.Zemetrasenie zasiahlo východ Slovenska v pondelok 9. októbra o 20:23. Niekoľkosekundové otrasy bolo cítiť nielen v rôznych častiach Slovenska. Hlásili ich z miest a obcí okresov Prešov, Košice, Humenné, Poprad, Sabinov, Bardejov, Humenné, Svidník, Snina, Michalovce, Sečovce, ale aj z Poľska, Ukrajiny a Maďarska.V obci Ďapalovce vyhlásil starosta v súvislosti so zemetrasením mimoriadnu situáciu. Ako informovali z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v obci poškodilo rodinné domy, zranenia osôb neboli hlásené. Na miesto sa dostavili členovia krízového riadenia mesta Vranov nad Topľou.Celkovo zasahovalo šesť hasičov z Holčíkoviec a 10 dobrovoľných hasičov z Ďapaloviec a Soli s piatimi kusmi techniky. Prešovskí hasiči hlásili aj evakuáciu bytového domu na Levočskej ulici 27-29. Dôvodom bolo podozrenie na prasknutia nosných častí bytovky. K zraneniam osôb nedošlo.Ako dodalo ministerstvo vnútra, centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia zatiaľ neeviduje v súvislosti so zemetrasením následky na živote v zdraví ani závažnejšie materiálne škody. V oblasti boli hlásené výpadky elektrickej energie v dôsledku strhnutých elektrických vedení.V poriadku sú obidve jadrové elektrárne, ktoré fungujú v bežnom režime. Automatický systém Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. nezaznamenal narušenie hrádze na vodnej nádrži Domaša, ktorá sa nachádza v blízkosti epicentra zemetrasenia.Hovorca SVP Marián Bocák avizoval na ráno kontrolné merania prostredníctvom sond inštalovaných v telese hrádze.Vranovskí hasiči v pondelok zasahovali aj v rekreačnej oblasti Domaša, v časti Dobrá, kde sa v dôsledku zemetrasenia odtrhla z prístavu výletná loď Bohemia. „Následkom zemetrasenia sa loď odtrhla od pontónu a naši hasiči ju išli pomôcť ukotviť," informovala agentúru SITA operačná dôstojníčka Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ako doplnila zaregistrovali veľké množstvo volaní, keďže boli zaznamenané otrasy naprieč krajom. Ozvali sa z Vranova nad Topľou, Prešova, Humenného, Sniny, Giraltoviec. „Volali nám z viacerých miest, čiže otrasy boli citeľné," dodala operačná dôstojníčka.