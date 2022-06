Zemetrasenie v Afganistane je najsmrteľnejšie za dve desaťročia, počty obetí stále stúpajú (video+foto)

aktualizované 24. júna 2022, 13:22



Afganistane

Afganistane

Poškodené sú tisíce domov

Organizácie sa snažia pomôcť

24.6.2022 (Webnoviny.sk) -Počet obetí ničivého stredajšieho zemetrasenia vstúpol a podľa štátnych médií prevýšil 1 100. Riaditeľ štátnej tlačovej agentúry Bachtar Abdul Wahíd Raján uviedol, že počet mŕtvych stúpol na 1 150 a zranených je najmenej 1 600 ďalších. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uvádza, že počet mŕtvych je 770. Ako uvádza agentúra AP, nie je jasné, ako dosahujú počty obetí, vzhľadom na ťažkosti s prístupom a komunikáciou s postihnutými dedinami. V oboch prípadoch by bolo zemetrasenie najsmrteľnejšie vza posledné dve desaťročia.Štátne médiá informovali, že zničených alebo ťažko poškodených je takmer 3 000 domov. V okrese Gayan, v najhoršie postihnutej provincii Paktika, zemetrasenie, ktoré malo magnitúdo 6,1, poškodilo najmenej tisícku domov. Poškodených je tiež 800 domov v okrese Spera v provincii Chóst.Vláda pod vedením hnutia Taliban a medzinárodná komunita sa snažia získať pomoc, no podľa agentúry AP sa zdá, že obyvatelia sú zväčša sami na to, aby sa vysporiadali s následkami zemetrasenia.Miestny Červený kríž Svetový potravinový program zakročili, aby poskytli pomoc najzraniteľnejším komunitám a aj ďalšie medzinárodné organizácie, ktoré v krajine zostali aj po nástupe Talibanu k moci, sa snažia získať zdravotnícke pomôcky, potraviny či stany do postihnutých oblastí.Medzinárodný záchranný výbor má v dvoch provinciách zdravotné tímy. Viaceré krajiny ako Nemecko či Nórsko oznámili, že posielajú pomoc, ale zdôraznili, že budú pracovať len prostredníctvom agentúr Organizácie Spojených národov a nie s Talibanom, ktorého vládu dosiaľ oficiálne neuznali. Pomoc prišla už aj z Pakistanu, Iránu, Kataru a Indie.