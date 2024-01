Zemetrasenie v Japonsku má najmenej 62 mŕtvych, začali sa preteky s časom (video+foto)

aktualizované 3. januára 2024, 08:08



Preteky s časom

Hrozia ďalšie zemetrasenia aj zosuvy pôdy

3.1.2024 (SITA.sk) -Japonské úrady potvrdili už, ktoré v pondelok so sériou ďalších otrasov zasiahlo západ krajiny. Počet by sa však mohol, keďže úrady ešte potvrdzujúZáchranári, vojaci a hasiči za pomoci psov urýchlene prehľadávajú trosky a pátrajú po desiatkach ľudí, ktorí sú pravdepodobne ešte uviaznutí pod troskami, hoci presný počet nie je jasný. Premiér Fumio Kišida ich úsilie označil za preteky s časom."Uplynulo viac ako 40 hodín. Sú to preteky s časom a mám pocit, že sme v kritickom momente. Dostali sme správy, že veľa ľudí stále čaká na záchranu pod zrútenými budovami," povedal novinárom.Po tom, ako prefektúru Išikawa a jej okolie v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 7,6, nasledovali desiatky ďalších otrasov. V stredu nadránom mal jeden otras magnitúdo 4,9.Úrady obyvateľom postihnutých oblastí poskytujú humanitárnu pomoc v podobe pitnej vody, prikrývok, potravín a ďalších zásob. Krajina na polostrove Noto však spôsobuje komplikácie pri dosiahnutí niektorých komunít. V niektorých oblastiach ľudia stále nemajú dodávky vody, elektriny a služby mobilných operátorov.Meteorológovia varujú, že Išikawu by mohli zasiahnuť silné dažde, čo vyvoláva obavy zo zosuvov pôdy a ďalších škôd na poškodených domoch. Teploty tam tiež v ostatnom čase klesajú pod nulu.Úrady zároveň varovali, že situácia je nepredvídateľná a mohli by udrieť ďalšie silné zemetrasenie.