Zemetrasenie v Japonsku má už 126 obetí, nezvestných je stále vyše dvesto ľudí (video+foto)

aktualizované 6. januára 2023, 14:12



Cunami, požiar aj zosuv pôdy

Odborníci sa obávajú šírenia chorôb

Poškodené cesty sa môžu úplne zrútiť

6.1.2024 (SITA.sk) -Počet obetí po pondelkovom silnom zemetrasení s magnitúdom 7,6, ktoré s ďalšími otrasmi zasiahlo západné pobrežie Japonska, stúpol v sobotu naNajviac mŕtvych je v meste Wadžima, a to, po ktorom nasleduje mesto Suzu s. Viac ako 500 ľudí utrpelo zranenia, prinajmenšom 27 z nich vážne. Nezvestých je stále viac ako 200 osôb a údajne 11 ľudí je uviaznutých pod troskami dvoch domov, ktoré sa zrútili v meste Anamizu.Zemetrasenia spôsobili vo Wadžime veľký požiar a v oblasti vyvolali vlny cunami a zosuvy pôdy. Keďže niektoré cesty sú poškodené, rastú obavy o komunity, do ktorých ešte neprišla voda, jedlo, prikrývky a lieky.Tisíce japonských vojakov sa pripojili k úsiliu dostať sa do najviac zasiahnutých miest na polostrove Noto, ktorý bol v centre zemetrasenia a je spojený úzkym pásom pevniny so zvyškom hlavného ostrova Honšú.Inštitút pre výskum zemetrasení na Tokijskej univerzite zistil, že piesočnaté pobrežie v západnom Japonsku sa na niektorých miestach posunulo až o 250 metrov smerom k moru.Odborníci varujú pred šírením chorôb a úmrtiami v evakuačných centrách, ktoré teraz poskytujú strechu nad hlavou zhruba 34-tisíc ľuďom, ktorí prišli o domovy. Mnohí z nich sú starší.Spojené štáty v piatok oznámili pomoc Japonsku v hodnote 100-tisíc dolárov, ktorá zahŕňa prikrývky, vodu a zdravotnícke pomôcky. Za uplynulý týždeň Išikawu a susedné oblasti zasiahli desiatky otrasov. Meteorológovia na víkend predpovedajú dážď a sneh a odborníci varujú pred ďalšími otrasmi.Oblasť od pondelka zasiahli desiatky otrasov a potenciálne ďalšie vytvárajú hrozbu zničenia ďalších domov a blokovania ciest. Noviny Yomiuri informovali, že ich letecká štúdia zistila v oblasti viac ako 100 zosuvov pôdy a niektoré blokovali záchranné cesty.Úrady varovali, že cesty, ktoré poškodili otrasy, by sa mohli úplne zrútiť. Riziko pritom zvyšuje dážď a sneh, pred ktorými meteorológovia varovali na noc a nedeľu.V oblasti postupne obnovujú dodávky elektriny, no dodávky vody sú slabé. Poškodené totiž boli aj núdzové vodné systémy. Tisícky vojakov letecky aj nákladnými autami privážajú vodu, potraviny a lieky pre viac ako 30-tisíc ľudí, ktorých evakuovali z postihnutých oblastí.Japonsku vyjadrili sústrasť a sľúbili pomoc Spojené štáty i ďalší spojenci. Prekvapivo sústrasť premiérovi Fumiovi Kišidovi vyjadril aj severokórejský vodca Kim Čong-un. Hlavný tajomník japonskej vlády Jošimasa Hajaši povedal, že Japonsko je vďačné za všetky odkazy vrátane toho zo Severnej Kórey. Ako dodal, Japonsku Severná Kórea naposledy vyjadrila sústrasť pri katastrofe v roku 1995.(1 EUR = 1,0953 USD)