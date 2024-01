Zemetrasenie v Japonsku má už 94 obetí, nezvestných je stále vyše dvesto ľudí (video+foto)

Cunami, požiar aj zosuv pôdy

Odborníci sa obávajú šírenia chorôb

5.1.2024 (SITA.sk) - Po zemetrasení s magnitúdom 7,6, ktoré s ďalšími slabšími otrasmi v pondelok zasiahlo západné Japonsko, je nezvestných ešte 222 ľudí. Napriek rozsiahlym záchranným operáciám a prípadom, keď z trosiek vytiahli živých ľudí, v piatok narástol počet mŕtvych na 94.Predstavitelia prefektúry Išikawa uviedli, že z mŕtvych je 55 z mesta Wadžima a 23 zo Suzu. Zvyšné obete sú z piatich okolitých miest. Viac ako 460 ľudí utrpelo zranenia, prinajmenšom 24 vážne.Zemetrasenia spôsobili vo Wadžime veľký požiar a v oblasti vyvolali vlny cunami a zosuvy pôdy. Keďže niektoré cesty sú poškodené, rastú obavy o komunity, do ktorých ešte neprišla voda, jedlo, prikrývky a lieky.Tisíce japonských vojakov sa pripojili k úsiliu dostať sa do najviac zasiahnutých miest na polostrove Noto, ktorý bol v centre zemetrasenia a je spojený úzkym pásom pevniny so zvyškom hlavného ostrova Honšú.Inštitút pre výskum zemetrasení na Tokijskej univerzite zistil, že piesočnaté pobrežie v západnom Japonsku sa na niektorých miestach posunulo až o 250 metrov smerom k moru.Odborníci varujú pred šírením chorôb a úmrtiami v evakuačných centrách, ktoré teraz poskytujú strechu nad hlavou zhruba 34-tisíc ľuďom, ktorí prišli o domovy. Mnohí z nich sú starší.Spojené štáty v piatok oznámili pomoc Japonsku v hodnote 100-tisíc dolárov, ktorá zahŕňa prikrývky, vodu a zdravotnícke pomôcky.Za uplynulý týždeň Išikawu a susedné oblasti zasiahli desiatky otrasov. Meteorológovia na víkend predpovedajú dážď a sneh a odborníci varujú pred ďalšími otrasmi.(1 EUR = 1,0953 USD)