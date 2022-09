Zemetrasenie v Slovane, Kmotrík ml. sa vzdal funkcie generálneho riaditeľa

Nemá už síl ďalej bojovať

Nezostal mu tam takmer nikto

Slovanu želá všetko dobré





Slovan Bratislava je po jedenástich kolách sezóny 2022/2023 na čele najvyššej slovenskej futbalovej súťaže so ziskom 23 bodov z desiatich zápasov. Do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy však nevstúpil ideálne, v prvom dueli základnej H-skupiny remizoval s litovským Žalgirisom Vilnius 0:0 a v druhom prehral s arménskym Pjunikom Jerevan 0:2. Patrí mu posledné štvrté miesto v skupine z jediným bodom na konte.



22.9.2022 - Ivan Kmotrík mladší už nie je generálny riaditeľ slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava. "Po udalostiach z uplynulého piatka, keď bol náhle prepustený prakticky celý môj tím najbližších spolupracovníkov, si ďalej neviem predstaviť svoje pokračovanie vo funkcii generálneho riaditeľa," uviedol syn majiteľa, prezidenta a predsedu predstavenstva klubu Ivana Kmotríka st. na klubovom webe.V minulom týždni opustili organizáciu "belasých" športový riaditeľ Richard Trutz aj všetci skauti pre spor medzi manažmentom a kabínou, uviedol to Ivan Kmotrík st. pre RTVS."Po tom, čo sa v piatok udialo, cítim, že už ďalej nemôžem. Svedomie by mi nedovolilo byť len akousi tvárou tohto celého, čo sa v klube dialo a deje a obhajovať pred fanúšikmi niečo, o čom sám nie som presvedčený. Od začiatku roka 2021 sa veci v klube začali meniť a to, čo sa dialo posledné tri prestupové obdobia, sa nezhoduje s mojimi myšlienkami a tým, kam by mal klub smerovať. Takto jednoducho ďalej pracovať nemôžem. Nemám už síl ďalej bojovať a preto nateraz odchádzam," vysvetlil Ivan Kmotrík ml."Neviem si predstaviť pracovať bez ľudí, ktorí boli posledných sedem rokov mojou podporou a pomáhali pri napĺňaní mojich myšlienok. Musíte pochopiť, že sa nedá vykonávať takáto funkcia, ak nemáte pri sebe ľudí, ktorým môžete stopercentne dôverovať. Mne po piatkových rozhodnutiach a odchode týchto ľudí nezostal v klube takmer nikto, kto by bol na mojej vlnovej dĺžke. Myslím si, že každému je jasné a už dlhšie je aj viditeľné, že v klube je veľa negatívnej energie i názorových nezhôd, a to si Slovan nezaslúži. Celé to logicky muselo dospieť k nejakej zmene. Padlo rozhodnutie, aké padlo. Vždy som chcel a budem chcieť pre Slovan to najlepšie, a preto som sa rozhodol odísť. Neostáva mi nič iné len poďakovať sa za šancu," pokračoval už bývalý generálny riaditeľ Slovana."V prvom rade sa chcem poďakovať otcovi za príležitosť viesť sedem rokov najúspešnejší slovenský klub. Počas tohto obdobia sme ako klub nespochybniteľne vyrástli a najmä od prechodu na nové Tehelné pole sme dosiahli množstvo úspechov. Ďakujem fanúšikom za podporu. Nie vo všetkom ste možno so mnou súhlasili, no spájalo nás belasé srdce a vždy som sa snažil robiť pre vás najlepšie, ako som vedel. Cením si každého z vás a zvlášť ďakujem tým, ktorí ste mne a klubu dodávali silu aj v náročných chvíľach. Ďakujem taktiež partnerom, ktorí podporovali moju snahu a boli počas tohto obdobia súčasťou našich úspechov," dodal Ivan Kmotrík ml., ktorý na záver vyhlásenia zaželal Slovanu všetko dobré do budúcna.