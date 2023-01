Žena chcela zabiť exmanžela, počas hry so synom ho bodla do krku a chrbta

Bodnutie nožom

Viaceré utrpenia

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Trenčianska krajská policajná vyšetrovateľka obvinila 34-ročnú ženu z obce Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z prečinu ublíženia na zdraví. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Obvinená žena sa pokúsila svojho exmanžela zavraždiť v sobotu 21. januára po 20:00 v rodinnom dome v obci Pobedim. Podľa polície ho mala bodnúť nožom do chrbta a krku vo chvíli, keď sa hral so svojím synom.„Následne malo dôjsť medzi bývalými manželmi k zápasu, počas ktorého mala žena vysloviť aj slová ,,zabijem ťa“. Poškodený v obave o svoj život a zdravie z rodinného domu utiekol k susedom, ktorých požiadal o pomoc," uviedla polícia.Muž utrpel viaceré zranenia na tvári, krku, pleci, chrbte a na rukách, žena počas útoku spôsobila rezné rany aj maloletému dieťaťu. Na obvinenú vyšetrovateľka spracovala podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby, spisový materiál bude odovzdaný prokurátorovi na ďalšie konanie."Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest slobody na 15 až 20 rokov," dodala polícia.