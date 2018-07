Žena otrávená novičkom zomrela v nemocnici

Zo záznamov kamier vyplýva, že obaja si v piatok kupovali alkohol a v piatok popoludní a večer boli v Salisbury, kde navštívili niekoľko obchodov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júla (TASR) - Žena, ktorá bola v meste Amesbury ležiacom na juhovýchode Anglicka minulý týždeň vystavená účinkom nervovoparalytickej látky typu novičok, v nemocnici zomrela. Oznámila to v nedeľu spravodajská televízia Sky News.Štyridsaťštyriročná Dawn Sturgessová, matka troch detí, zomrela v nedeľu večer v okresnej nemocnici v neďalekom meste Salisbury, kde sa novičkom v marci otrávili bývalý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Polícia začala v súvislosti s jej úmrtím vyšetrovanie vraždy.Sturgessovú hospitalizovali spolu s jej 45-ročným partnerom Charliem Rowleyom v rozpätí niekoľkých hodín v sobotu 30. júna, keď ich našli v bezvedomí v ich dome v Amesbury. Rowley zostáva v nemocnici v kritickom stave.Vedci v britskom chemickom laboratóriu Porton Down v stredu potvrdili, že pár bol vystavený látke zo skupiny novičok. Predpokladá sa, že dvojica sa dostala do kontaktu s touto nebezpečnou látkou pri narábaní s kontaminovaným predmetom, ktorý bol použitý aj pri otrave Skripaľovcov - tým sa podarilo po niekoľkých mesiacoch zotaviť.Zo záznamov kamier vyplýva, že obaja si v piatok kupovali alkohol a v piatok popoludní a večer boli v Salisbury, kde navštívili niekoľko obchodov. Zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by dvojica, známa konzumáciou drog, navštívila niektoré z miest v Salisbury, ktoré boli dekontaminované po otrávení Skripaľovcov.Miestna polícia uviedla, že do nemocnice zatiaľ neprišiel nik ďalší s rovnakými príznakmi otravy ako Sturgessová a Rowley.Šéf britskej protiteroristickej polície Neil Basu označil správu o smrti Dawn Sturgessovej zapovedal Basu.Britská premiérka Theresa Mayová podľa agentúry PA v reakcii uviedla, že jeBritánia z otravy Skripaľovcov obviňuje Rusko, čo však Moskva popiera. Celá kauza vyvolala vážnu diplomatickú roztržku medzi Ruskom a Západom.