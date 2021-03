Žena po hádke niekoľkokrát bodla partnera, vyhrážala sa mu aj usmrtením

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Žena v Bratislave po hádke bodla svojho partnera niekoľkokrát do nohy. „Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania a trestný čin ublíženia na zdraví," uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.Polícia v nedeľu 28. februára prijala na linke 158 oznámenie, podľa ktorého žena napadla nožom svojho priateľa v treťom bratislavskom okrese. „Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá hodnovernosť oznámenia potvrdila," doplnila polícia.Podľa doposiaľ zistených informácií žena po slovnej hádke so svojím 43-ročným partnerom nezvládla situáciu a muža viackrát bodla do stehna pravej nohy. Pri napadnutí sa mu údajne aj slovne vyhrážala usmrtením. Útok si vyžiadal lekárske ošetrenie muža a jeho prevoz do nemocnice.„Žena na mieste dobrovoľne vydala hliadke Policajného zboru zatvárací nožík s dĺžkou čepele zhruba 10 centimetrov. Dychová skúška u nej skončila s pozitívnym výsledkom 1,90 promile alkoholu v krvi," uviedla polícia. Policajti ženu zadržali a predviedli na najbližšie policajné oddelenie. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.