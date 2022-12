Žena porodila chlapčeka na palube lietadla, stroj musel núdzovo pristáť na letisku v Prahe

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Na pražskom Letisku Václava Havla v noci na piatok núdzovo pristálo lietadlo smerujúce z Birminghamu do Bukurešti, pretože na jeho palube začala rodiť žena.„Bezpečne u nás pristálo lietadlo smerujúce do Bukurešti, na ktorého palube bol pôrod. Som rád, že mamička aj dieťatko sú v poriadku a želám im veľa zdravia," napísal na mikroblogovacej sieti Twitter riaditeľ letiska Jiří Pos. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Na letisku už na mamičku čakala záchranná služba Asociácie samaritánov Českej republiky (ASČR), ktorá ju spolu s čerstvo narodeným synom previezla do nemocnice.„Naša posádka, v ktorej bol aj lekár, prestrihla pupočnú šnúru. Chlapček a mamička boli transportovaní do Fakultnej nemocnice Motol," uviedla hovorkyňa ASČR Petra Homolová.