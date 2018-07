Žena potápača, ktorý zomrel v jaskyni odkazuje:Chlapci, neobviňujte sa

Na archívnej snímke členovia záchranného tímu kráčajú do jaskyne 7. júla 2018 v provincii Čiang Rai. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 13. júla (TASR) - Manželka bývalého potápača thajských námorných síl Samarna Kunana, ktorý zahynul pri záchrane chlapčenského futbalového tímu uviaznutého po dlhé dni v zaplavenej jaskyni, vo štvrtok povedala, že manžel jej nesmierne chýba. Zároveň vyzvala chlapcov, aby sa neobviňovali z jeho smrti. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Samarn Kunan, 38-ročný bývalý člen elitnej jednotky SEAL thajského námorníctva, zahynul počas mnohonárodnej operácie na záchranu chlapcov a ich trénera, ktorých monzúnové dažde uväznili v jaskyni na severe Thajska.napísala vdova Valeepoan Kunanová v sprievodnom texte k čiernobielej fotografii svojho manžela, ktorú zverejnila na svojom účte na Instagrame.uviedla ďalej. "dodala.Svet by si mal Samarna pamätať, vyhlásil šéf záchrannej misie Narongsak Osottanakorn na tlačovej konferencii po skončení 17-dňovej operácie.povedal. "V predchádzajúci deň Valeepoan zverejnila fotografiu, na ktorej svojho manžela pevne drží za ruku.Ľudia z celého sveta jej i zvyšku Kunanovej rodiny v uplynulých dňoch vyjadrovali na sociálnych sieťach sústrasť.písali v príspevkoch.Jeden thajský umelec napríklad prisľúbil, že vytvorí Samarnovu sochu, ktorú vztýči v provincii Čiang Rai, kde sa nachádza jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non.Samarn, záchranár na letisku Suvarnabhumi v hlavnom meste Bangkok, odišiel z elitnej námornej jednotky SEAL v roku 2006. Do záchrannej akcie v jaskyni sa zapojil 1. júla. Zahynul 6. júla, keď stratil vedomie počas ukladania nádrží so stlačeným vzduchom hlboko v jaskyni. Skonal tak len dva dni pred zachránením prvej skupiny štyroch z dovedna 12 chlapcov.Počas záchrannej akcie písali niektorí Thajčania na sociálnych sieťach, že futbalový tím bol nerozumný, keď vošiel do jaskyne v období monzúnových dažďov. Vdova po zosnulom potápačovi by však futbalistov rada zbavila pocitu viny.vyhlásila pred novinármi.