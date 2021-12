Žena skúšala platiť v obchodoch falošnou päťstoeurovkou, teraz jej hrozí desaťročné väzenie (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Michalovský policajný vyšetrovateľ obvinil 37-ročnú ženu z Michaloviec zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, obvinená žena ešte v októbri neoprávnene predkladala falošnú 500-eurovú bankovku v rôznych predajných prevádzkach v Michalovciach s úmyslom použiť ju ako pravú.„Michalovskí kriminalisti jej plány prekazili, pretože boli privolaní do jednej z prevádzok, falošnú bankovku zaistili a zaslali ju na posúdenie do Národnej banky Slovenska. Expertízne skúmanie potvrdilo, že ide o falzifikát so stupňom kvality nepodarený falzifikát," uviedla Mésarová s tým, že Michalovčanke stíhanej na slobode v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 7 až 10 rokov.