Žena so zadržaným vodičským preukazom nezvládla zákrutu, pri dopravnej nehode zomrel spolujazdec (foto)

12.9.2023 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda sa stala v pondelok 11. septembra v nočných hodinách na ceste od Michalovej do Brezna.Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných zistení tu 30-ročná vodička v ľavotočivej zákrute dostala šmyk a s vozidlom narazila do betónového mostíka. Vozidlo skončilo po náraze prevrátené na streche.Zraneniam na mieste podľaholspolujazdec. Ťažké zranenia utrpela aj vodička, ktorú záchranári transportovali do nemocnice. Policajti následne zistili, že táto žena má zadržaný vodičský preukaz.„Vzhľadom na zranenia nemohla byť podrobená dychovej skúške a tak bol nariadený odber biologického materiálu – krvi, na vykonanie rozboru na prítomnosť alkoholu a iných omamných a psychotropných látok v tele,“ dodáva polícia s tým, že všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.