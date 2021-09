Žena stratila na ostrove Krk pamäť, chorvátska polícia sa snaží o jej identifikáciu

Komunikovala v angličtine

Ženu našli vyčerpanú a dezorientovanú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Chorvátska polícia sa stále usiluje identifikovať ženu, ktorú našli na ostrove Krk a vôbec si nepamätá, kto je a odkiaľ prišla.Polícia pre agentúru The Associated Press (AP) uviedla, že prehľadávajú terén a vypočúvajú miestnych obyvateľov a turistov, či nemajú informácie o žene. Tú na ostrove v Jadranskom mori našli 12. septembra.Policajti tiež preverujú a vyšetrujú viacero tipov, ktoré dostali od miestnych obyvateľov aj od cudzincov.Chorvátske médiá informovali, že žena komunikovala v angličtine a miestni obyvatelia ju našli sedieť na skale v odľahlej časti ostrova, ktorú obývajú medvede. Nemala pri sebe doklady ani mobilný telefón.Miestne záchranné zložky uviedli, že žena strávila noci na pobreží a našli ju vyčerpanú, dezorientovanú a s ľahkými zraneniami.Polícia zverejnila fotografie neznámej, ktorá má blond vlasy, modré oči a zhruba 60 rokov. Keď ju našli mala oblečené modro-biele prúžkované tričko s kapucňou, čierne nohavice, tenisky a ružovú čiapku.Ženu previezli do nemocnice v meste Rijeka. Polícia pre AP uviedla, že je stabilizovaná a keď ju prepustia z nemocničnej starostlivosti, budú sa o ňu starať chorvátske sociálne služby.