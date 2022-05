Žena z bratislavskej Karlovky chcela ukončiť svoj život skokom z deviateho poschodia, polícia dorazila na miesto v poslednej minúte

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti zabránili žene v bratislavskej Karlovej Vsi ukončiť život skokom z okna. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, hliadku v pondelok ráno privolali na ulicu Ľ. Fullu, kde sa na parapetnej doske nachádzala žena, ktorá chcela skočiť z medziposchodia medzi deviatym a desiatym poschodím bytového domu.Policajti po príchode na miesto spozorovali otvorené okno na medziposchodí a ženu, ktorá s krikom držala za ruku druhú ženu, ktorá visela celým telom z okna a snažila sa zoskočiť.Policajti pomohli žene visiacu ženu vytiahnuť. „Nakoľko obe ženy boli zjavne rozrušené a plakali, policajti na miesto privolali záchrannú službu a až do jej príchodu ženy upokojovali," uviedla polícia.Po príchode záchrannej služby 27-ročnú ženu, ktorá chcela skokom ukončiť svoj život, pomohli premiestniť do sanitky, ktorá ju previezla do nemocnice. Druhá žena pomoc odmietla a žiadne zranenia neutrpela.