Žena z Hriňovej po popíjaní a hádke zobrala nôž a opakovane pobodala muža

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Hriňová v okrese Zvolen žena po spoločnom popíjaní a hádke napadla nožom 48-ročného muža. Vyšetrovateľ vo Zvolene obvinil 49-ročnú ženu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral vo večerných hodinách v byte na Partizánskej ulici.Dvojica pred útokom spolu popíjala alkohol, potom sa strhla hádka a žena začala muža bodať kuchynským nožom. „Opakovane ho bodla do rôznych častí tela. Útok smeroval aj na dôležité orgány v hrudnej dutine a mohlo prísť k závažnejšiemu poraneniu poškodeného," konštatuje polícia.Po vykonaných procesných úkonov vyšetrovateľ obvinenú umiestnil do policajnej cely a sudca ju vzal do väzby. V prípade dokázania viny hrozí jej trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov.