Žena zrazila jeleňa, účastníci nehody len s ľahkými zraneniami

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. septembra (TASR) – Zranenie dvoch ľudí si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v noci na ceste I/9 pri Trenčíne. Vodičke vbehol do cesty jeleň.Ako o tom informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, 32-ročnej vodičke vbehol na rovnom úseku cesty do jazdnej dráhy jeleň. Pre krátku vzdialenosť sa už nedokázala zvieraťu vyhnúť. Došlo k zrážke, po nej automobil odhodilo do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalším vozidlom.doplnila Antalová.